Речь идет о тактических группах ВДВ, которые были размещены на оккупированном Донбассе.

Россия перебрасывает большое количество войск на временно оккупированный юг Украины через захваченные территории и Крым. Это связано с контрнаступлением ВСУ.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью the Guardian.

"Они увеличивают численность своих войск, готовятся к нашему контрнаступлению и, возможно, готовятся начать собственное наступление. Юг для них ключевой, прежде всего из-за Крыма. Сейчас российская армия пытается укрепить свои позиции в оккупированных районах юга нашей страны, повышая активность на соответствующих направлениях", - сказал он.

По словам Скибицкого, стратегически у России нет шансов на победу в войне. Он добавил, что две недели назад РФ вывела тактические группы ВДВ с Донбасса и перебросила их в оккупированный Херсон. Также проводится переброска войск из Восточного военного округа, которые использовались для нападения на Славянск и находились в резерве в Белгородской области.

Несмотря на это, Россия продолжает наступление на этом направлении, хоть и с меньшей интенсивностью.

Напомним, ранее Скибицкий сообщил, что на войну в украинское государство не захотели возвращаться 200 морпехов 810-й бригады морской пехоты российского Черноморского флота.

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