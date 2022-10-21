Соединенные Штаты Америки продолжат мероприятия с целью помешать Ирану экспортировать боевые беспилотники России.
Как пишет Голос Америки пресс-секретарь Нед Прайс во время пресс-брифинга в Государственном департаменте в четверг, 20 октября объявил действия, которые будут принимать США ради принипення поставок иранских БПЛА в России и их использования на украинских территориях.
По словам спикера, США вместе с ЕС и Великобританией наложат новые санкции на иранских физических и юридических лиц, поддерживающих российскую войну. Прайс напомнил, что США уже назначали санкции членам сети компаний и отдельных лиц, которые оказывают важную поддержку иранской программе БПЛА.
Прайс озвучил беспокойство относительно угрозы, которую несут иранские БПЛА за пределами территории Украины. По словам спикера, "эти дроны представляют риск и смертельную угрозу для Украины, но распространение Ираном технологии БПЛА является угрозой, что выходит далеко за пределы Украины".
"Наша точка зрения заключается в том, что мы предпримем все возможные меры, чтобы помешать возможности Ирана использовать и экспортировать эту смертоносную технологию. Мы действуем в соответствии с полномочиями США. Есть резолюции Совета Безопасности ООН, есть Совет Безопасности ООН, есть группа экспертов ООН. (...) Поэтому мы собираемся использовать все полномочия и инструменты, которые у нас есть, потому что мы знаем о вреде и смерти, потерях, которые она может нанести не только в Украине, но и в регионе", - сказал Прайс.
С начала российского полномасшабного вторжения, США продолжают предоставлять финансирование и вооружение Украине, в том числе для противовоздушной обороны. "Мы предоставили 1400 ракет "Стингер" системы "земля-воздух", которые наши украинские партнеры эффективно использовали", - прокомментировал Прайс. "Мы позволили странам предоставить Украине свои собственные сложные системы противовоздушной обороны. Одним из примеров, на который мы указали, является предоставление Словакией F 300", - добавил он.
Роль Ирана в войне России против Украины-что известно
Как сообщал УНИАН, 20 октября в Белом Доме подтвердили продажу Ираном России боевых беспилотников и пребывание иранских военных в Крыму. Об этом во время общения с прессой заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби. Также он сказал, что Соединенные Штаты рассматривают дополнительные санкции против Ирана, усиление помощи Украине с противовоздушной обороной.
В июле этого года Россия закупила у Ирана крупную партию дронов. По разным оценкам количество может достигать до нескольких тысяч единиц техники.
В то же время Россия отрицает, что ее армия применяет иранские БПЛА для нападения на Украину, а Иран заявил что "они ничего никому не продавали".
В середине октября появились сообщения, что РФ заказала у Ирана еще более 2 тысяч таких дронов. Также некоторые СМИ сообщают, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar.
20 октября украинская разведка сообщила, что на территорию Российской Федерации прибыли иранские советники и инструкторы по использованию беспилотных летательных аппаратов.
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