У Байдена подчеркнули, что боевые действия в Украине должен завершать тот, кто их начал.

В Белом доме отреагировали на информацию СМИ о возможных переговорах миллиардера Илона Маска с президентом РФ Владимиром Путиным перед тем, как бизнесмен опубликовал "мирный план" для Украины. Сам основатель SpaceX и Tesla отрицает, что этот разговор состоялся.

Позицию американского лидера Джо Байдена на этот счет озвучила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 12 октября.

По ее словам, Байден сказал, что решение относительно ведения переговоров должно приниматься только в Украине.

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"Сегодня мы увидели четкое желание Зеленского к миру. Он рассказал свой план. Завершение войны требует коммуникации обеих сторон. Но Путин ничего не делает. Это война, которую начал Путин, и он может ее завершить уже сегодня. Украина борется за свою демократию за свою свободу. И мы будем поддерживать ее храбрость в этой борьбе. Эта война слишком затянулась", - подчеркнула она.

Скандал вокруг Илона Маска: с чего все началось

3 октября Илон Маск вляпался в крупный скандал. Он опубликовал в Twitter "мирный план", который якобы должен помочь закончить развязанную Россией войну в Украине.

Он утверждал, что военную агрессию РФ якобы остановит: проведение повторных "выборов" на оккупированных территориях Украины под наблюдением ООН, отказ от оккупированного Крыма, обеспечения водоснабжения полуострова и принятия нейтрального статуса для Украины. Кроме этого, Маск заявил, что Крым стал украинским якобы "по ошибке Хрущева".

Скандальное заявление Илона Маска вызвало немаго критики. На посты инженера ответили президент Украины Владимир Зеленский советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также президент Литвы Гитанас Науседа. Также заявление Маска комментировали в Белом доме. Там отметили, что любые решения по Украине должны обсуждаться с Украиной.

Неудивительно, но в России заявление Маска оценили положительно. По итогу инженер попытался оправдаться и заявил, что "поддерживает Украину", однако без очередного "ляпа" не обошлось. Маск написал, что "масштабная эскалация войны нанесет большой ущерб Украине и, возможно, миру".

Вчера СМИ сообщили, что перед публикацией своих скандальных твитов Маск якобы мог общаться с Путиным.

Впрочем, основатель Tesla Илон Маск опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы общался с Путиным перед отправкой постов про "мирный план по Украине".

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