Джон Кирби заявил, что иранские инструкторы находятся во временно оккупированном Крыму

Иран напрямую присоединился к войне Российской Федерации против Украины. Тегеран продал Москве дроны-камикадзе, а также направил во временно оккупированный Крым свой персонал, который помогает атаковать дронами города Украины.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"По нашим оценкам, иранские военные находились непосредственно в Крыму и помогали россиянам в их операциях (по нанесению ударов БПЛА по украинским городам – УНИАН)", - говорится в сообщении.

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Кирби напомнил, что Москва уже получила партии иранских дронов и, скорее всего, будут дополнительные поставки. При этом он указал, что Москва пытается получить другое вооружение из Ирана.

"Факт заключается в том, что Иран сейчас привлечен непосредственно на месте, предоставляет оружие, которое наносит удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в Украине, и фактически убивает простых людей и разрушает гражданскую инфраструктуру в Украине", - заявил представитель Белого дома.

При этом он указал, что США будут "использовать все инструменты для того, чтобы разоблачить, сдержать и противодействовать" поставкам оружия из Ирана в Россию и усилят контроль над соблюдением санкций против российского и иранского оборонных секторов.

Роль Ирана в войне России против Украины - что известно

В июле этого года Россия закупила у Ирана большую партию дронов. По разным оценкам количество может достигать до нескольких тысяч единиц техники.

Россия отрицает, что ее армия применяет иранские БПЛА для нападения на Украину. МИД Ирана отвергло обвинения и стоит на позиции, что "они ничего никому не продавали". В то же время российский чиновник эпически проболтался, что рашисты покупают дроны у Ирана.

В середине октября появились сообщения, что РФ заказала у Ирана еще более 2 тысяч таких дронов. Также некоторые СМИ сообщают, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar.

20 октября украинская разведка сообщила, что на территорию Российской Федерации прибыли иранские советники и инструкторы по использованию беспилотных летательных аппаратов.

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