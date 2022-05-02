Стоимость одного "Орлан-10" около 80-120 тыс. долларов, в зависимости от комплектации.

Противовоздушная оборона украинских защитников 1 мая сбила десять беспилотников "Орлан-10" российских оккупантов.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил Вооруженных сил Украины.

"Об этом БпЛА достаточно информации в открытом доступе. Это российская разработка, однако практически ничего российского в "Орлан-10" нет, вся "начинка" – импортная (США, Япония, Китай, Германия и др.). Не стоит преуменьшать роль этого комплекса в войне. "Орлан-10" может выполнять различные задачи, скажем, делать целеуказания, быть ретранслятором или постановщиком помех. И он несет серьезную угрозу для наших войск. Цель не простая, малозаметная, впрочем ежедневно украинские защитники неба из различных средств поражения поражают все больше этих БпЛА", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что стоимость одного "Орлан-10" около 80-120 тыс. долларов, в зависимости от комплектации.

Напомним, командующий Воздушных сил объяснил, какое оружие "закроет небо" над Украиной.

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