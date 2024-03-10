Киевская противовоздушная оборона позволяет перехватывать всю номенклатуру средств поражения, применяемых российскими оккупантами, отметил обозреватель.

В Киеве на сегодняшний день создана образцово-показательная эшелонированная система противовоздушной обороны (ПВО). Она и не просто лучшая в Украине, а лучшая в Европе, уверен военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Киевская противовоздушная оборона, благодаря симбиозу высокотехнологических систем малого, среднего и большого радиуса действия, а также разветвленной сети маршрутов действия мобильных групп, позволяет перехватывать всю номенклатуру средств поражения, применяемых российскими оккупантами", - отметил он.

По его словам, эшелон большого радиуса действия обеспечен покрытием ЗРК Patriot или SAMP/T, за средний отвечает IRIS-T и аналоги, малый сведен к зенитным ракетным комплексам ближнего радиуса действия, а также зенитным самоходным установкам типа Gepard. Важным элементом эшелона малого радиуса действия являются мобильные группы перехвата с широкой номенклатурой стрелкового вооружения и ПЗРК для уничтожения целей типа Shahed-136, добавил эксперт.

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"Единственная ракета, которую пока киевская ПВО не перехватывала, - это Х-22/32. Да и то потому, что она пока не залетала в зону действия ЗРК Patriot или SAMP/T. Но в теории и с учетом практики перехватов Х47М2 "Кинжал" и 3М22 "Циркон" проблем с Х-22/33 у западных систем большого радиуса действия не должно возникнуть", - добавил Коваленко.

РФ атаковала Украину дронами 10 марта - как отработала ПВО

Как писал УНИАН, в ночь на 10 марта РФ запустила по Украине 39 дронов-камикадзе типа Shahed и ударила четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300.

По данным Воздушных сил ВСУ, украинские воины сбили 35 дронов, которые россияне запустили из Приморско-Ахтарска (российский город) и крымского мыса Чауда.

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