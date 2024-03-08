Украинские защитники сбили 33 ударных БПЛА оккупантов.

В ночь на 8 марта российские оккупационные войска атаковали юг и восток Украины.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, враг применил одну зенитную управляемую ракету С-300, две Х-59 и 37 ударных БпЛА типа "Shahed". Запускали дроны из района Балаклавы временно оккупированного Крыма.

В результате мощной боевой работы защитники неба сбили 33 "Шахеда" в пределах Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

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"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы", - добавили в Воздушных силах ВСУ.

Атаки дронов по Украине

Как сообщал УНИАН, военно-политический аналитик Александр Коваленко проанализировал количество и интенсивность ударов "шахедами" по Украине. За февраль российские оккупанты запустили по Украине 356 единиц Shahed. По его словам, либо производство Shahed-131/136 стагнирует, либо идет процесс поступательного накопления.

В ВС ВСУ сообщали, что Россия проводит модернизацию ударных беспилотников и продолжает наращивать их производство. Недавно Россияне выложили фото и видео сборки дронов-камикадзе "Герань-2", больше известных как "Шахеды".

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