Противники запускали дроны-убийцы с двух направлений, отметили в ВСУ.

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 10 марта, запустили по украинской территории 39 дронов-камикадзе типа Shahed и ударили по нашей земле четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. Уже известно, что в Одесской и Николаевской областях есть "прилеты".

Враг запускал беспилотники из Приморско-Ахтарска (российский город) и крымского мыса Чауда, украинские воины ликвидировали 35 из них, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в своем канале в Telegram. "Шахеды" уничтожены в пределах Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Херсонской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областей.

"Большинство целей уничтожено силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Также к отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы, - Ред.)", - отметили в ВСУ.

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По данным Сил обороны юга Украины, ночью враг снова атаковал южные регионы Украины дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, запустив их традиционными маршрутами со сложными маневрами.

"В операционной зоне Сил обороны юга подразделения ПВО в интенсивном режиме более 4,5 часа отражали массированную атаку дронов, которые заходили и из акватории моря, и с временно оккупированной части Херсонщины. 20 БПЛА были уничтожены, из них 11 - в Одесской области, 6 - на Николаевщине, 2 - на Херсонщине и еще один - на Днепропетровщине", - рассказали военные.

Говорится, что враг опять коварно направлял ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что затрудняло работу силам ПВО. В результате попадания одного из дронов на промышленном объекте в Одесском районе повреждено здание. Возникший пожар спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, люди не пострадали.

Также произошло попадание на открытой территории Николаевщины - дрон-камикадзе повредил ЛЭП. Сейчас ведутся восстановительные работы.

По данным начальника Днепропетровской облвоенкодминистрации Сергея Лысака, поздно вечером защитники неба уничтожили два вражеских беспилотника в Криворожском и Никопольском районах.

"Произошел в области и ракетный удар. Агрессор попал по предприятию в Новомосковском районе. Пострадал 58-летний мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, будет лечиться дома. Из-за "прилета" возник пожар...", - рассказал чиновник.

По его словам, по Никопольщине российские войска трижды ударили из тяжелой артиллерии и направили дрон-камикадзе. Громко было в районном центре и Марганецкой громаде. Там обошлось без погибших и раненых. "Поврежден инфраструктурный объект. Произошло возгорание, пламя оперативно потушили", - добавил Лысак.

Когда началась война в Украине, и что сейчас надо знать

Россияне осуществили полномасштабное вторжение на украинскую землю рано утром 24 февраля 2022 года. Позже противники начали активно применять против украинцев дроны-убийцы иранского производства типа Shahed.

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