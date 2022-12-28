Кровавый диктатор верил, что НАТО не будет помогать Украине.

Президент РФ Путин, начиная полномасштабную войну против Украины, ждал, что все быстро закончится. Однако планы диктатора на короткую войну не осуществились.

Таким мнением в интервью Грузинской службе "Голоса Америки" поделился бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал в отставке Джеймс Джонс. Он заявил, что РФ потерпела поражение уже сегодня.

По словам Джонса, для Украины очень важна военная помощь. Если страны-союзники продолжат предоставлять эту помощь и будут делать это быстрее, то РФ могут ждать новые неприятные новости.

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"НАТО как Альянс сейчас намного сильнее, намного сплоченнее. Это то, чего меньше всего хотел Владимир Путин. Если поддержка, которую Альянс оказывает Украине, останется твердой и постоянной, то это не сулит России ничего хорошего", - добавил генерал.

Джонс отметил, что Путин строил совсем другие планы. Диктатор думал, что война будет короткой, а НАТО не будет на нее реагировать. Однако он не увидел желаемого.

"Способность союзников обучать и оснащать украинскую армию была медленной в начале, но сейчас она достигла определенного ритма, который гораздо более обнадеживает. Она (РФ - УНИАН) была вынуждены отступить, хоть она и не признает этого, но это понимают в военном сообществе, в НАТО, и в США. Я думаю, что многие, вероятно, были удивлены ее неудачами", - считает бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе.

Генерал надеется, что полномасштабная война закончится уже в 2023 году. Однако РФ проиграла уже сегодня, считает он. По словам Джонса, США и другие страны должны продолжать помогать Украине даже после окончания войны.

"Когда этот конфликт закончится, как бы он ни закончился, у нас должен быть план, который может помочь Украине быстро восстановить свой потенциал. Украине, я полагаю, суждено быть на переднем крае обороны Европы в течение длительного времени - в зависимости от того, что происходит в России... Вот три вещи, которые я считаю чрезвычайно важными: быстрая доставка помощи, оказание гуманитарной помощи и долгосрочный план восстановления Украины. Как только все это станет реальностью, эта битва завершится", - резюмировал Джонс.

Война РФ против Украины

Ранее стало известно, что российское командование прячет свои бомбардировщики, поскольку понимает, что Украина может их уничтожить. "Бавовна" в Энгельсе пугает оккупантов. Секретарь СНБО Данилов отметил, что в России не очень много пригодных самолетов, которые могут осуществлять бомбардировки территории Украины с воздуха.

Аналитики ISW отметили успехи ВСУ. Они сообщили, что силы РФ на Бахмутском направлении истощены. Помимо этого, украинские воины достигли больших успехов на линии Сватово-Кременная.

Между тем, в Генштабе отчитались об отраженных атаках и ударах по врагу. Защитники Украины дают врагу отпор, РФ "ломает зубы" на Донбассе.

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