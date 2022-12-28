Захвачен опорный пункт противника вблизи Кременной.

Украинские силы достигли больших успехов в направлении Сватово-Кременная Луганской области.

Как отмечает Институт изучения войны (ISW), многочисленные российские источники сообщали об удачных атаках украинских воинов на участке Сватово-Кременная.

Один из российских военных блогеров заявил, что украинские войска захватили российский опорный пункт возле Краснопоповки примерно в 5 км к северо-западу от Кременной. На этом участке украинские силы, вероятно, продвигались по крайней мере с 23 декабря.

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В то же время россияне утверждали, что украинские силы перегруппировываются и перебрасывают подкрепления из Харьковской области для возобновления наступательных операций на линии Кременная-Сватово.

"Украинские силы, вероятно, достигли больших успехов на северо-востоке Украины, чем ранее оценивал ISW. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил 27 декабря, что российские войска занимают 1,6% территории Харьковской области", - заявили аналитики.

Украинские воины, вероятно, освободили Двухричную, Новомлинськ и Тавильжанку на северо-востоке Харьковской области и Коломийчиху в Луганской области, учитывая то, что как российские, так и украинские источники сообщали об обстреле этих населенных пунктов со стороны России 27 декабря.

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По официальным данным, в Луганской области уже деоккупированы 12 населенных пунктов. Враг у ряда населенных пунктов региона не раз атаковал позиции украинских бойцов и получал достойный отпор.

Общие потери России в Украине по состоянию на 27 декабря составляют примерно 103 тысячи 220 оккупантов.

Глава ОВА Сергей Гайдай заявил, что возле Кременной и Сватово противники имели время заминировать все, и имеют там огромное количество техники и резервов, поэтому нашим воинам очень тяжело дается каждый метр, но все равно они понемногу двигаются вперед.

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