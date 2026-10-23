Трамп выразил желание баллотироваться в президенты США в третий раз

При этом он сказал, что знает, что Конституция США этого не допускает.

Президент США Дональд Трамп заявил на митинге, что имеет право баллотироваться на третий срок, хотя и признал, что закон этого не позволяет.

"Считаю, что имею право баллотироваться снова, потому что они сфальсифицировали выборы", – сказал он, имея в виду якобы массовые фальсификации во время президентских выборов 2020 года, передает CNN

Отмечается, что Трамп уже говорил о возможности баллотироваться на третий срок, а затем категорически исключал такую возможность.

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В четверг он, казалось, выразил обе позиции в одном предложении.

"Думаю, закон предусматривает – я не уверен на 100%, – но, на мой взгляд, закон запрещает мне баллотироваться снова. Я изучил эту формулировку", – сказал он.

Напомним, 22-я поправка к Конституции США ограничивает количество переизбраний на пост президента двумя сроками.

Трамп и третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы баллотироваться на третий срок в 2028 году. В то же время он признавал, что американское законодательство содержит серьезные ограничения для такого сценария.

В августе 2026 года, отвечая на вопросы журналистов о возможном участии в выборах 2028 года, Трамп заявил, что хотел бы снова баллотироваться, но закон очень строг. Ранее он также шутил о кампании "Трамп – 2028" и допускал, что могут существовать способы обойти действующие ограничения.

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