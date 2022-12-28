Кроме этого, появилось подтверждение информации об ударе на Херсонщине, который защитники Украины нанесли 26 декабря.

Украинские военные отбили очередные атаки оккупантов на Донбассе. РФ "ломает зубы" и терпит очередные поражения.

"Наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Андреевка, Клещеевка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа и Золотая Нива в Донецкой области", - говорится в новой сводке от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Кроме этого, за сутки украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники рашистов. Также наши защитники "минуснули" 2 склада боеприпасов и важный военный объект оккупантов.

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Также появилось подтверждение поражения позиций рашистов в районе Чаплинки в Херсонской области. 26 декабря украинские военные в результате огневого поражения ликвидировали около 50 россиян.

Война в Украине: последние новости

Вчера в Генштабе сообщили о серьезных проблемах россиян в Луганской области. Из-за значительных потерь там все больше случаев дезертирства российских военнослужащих и оставления ими боевых позиций.

Кроме этого, ВСУ разгромили штаб оккупантов. Они ликвидировали командира бригады и нескольких топ-офицеров РФ. Как отметил президент Украины, следующий год должен быть решающим на фронте.

В ISW уже сообщили, что силы РФ на Бахмутском направлении истощены. Эксперты сравнивают ситуацию под Бахмутом с событиями в Херсоне.

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