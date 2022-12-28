Эксперты сравнивают ситуацию под Бахмутом с событиями в Херсоне.

Аналитики Института изучения войны (ISW) описали ситуацию на Бахмутском направлении. Силы россиян истощены, а потому события могут приближаться к кульминации.

"Боевые потери российских войск, вероятно, вынуждают российских военных в районе Бахмута использовать штурмовые группы численностью до отделения", - указано в новом отчете ISW. Аналитики также привели слова представителя восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, который уже сообщал, что российские войска в районе Бахмута больше не действуют как ротные и батальонные тактические группы, а вместо этого действуют небольшими группами от десяти до пятнадцати военнослужащих.

"Силы РФ аналогичным образом выродились из ротных и батальонных тактических групп в отдельные группы, размером с отделение, когда российские подразделения в Херсонской области заметно деградировали в августе 2022 года", - добавили эксперты.

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Оценивая тогда ситуацию в Херсонской области, аналитики говорили о кульминации российского наступления, ведь командование РФ уже не могло управлять рашистами в составе эшелонов.

"Темпы продвижения российских вооруженных сил в районе Бахмута в последнее время замедлились из-за растущей нехватки личного состава и боеприпасов, что, вероятно, помешает им поддерживать высокие темпы наступательных операций в этом районе в ближайшем будущем. Сообщения об использовании российскими военными групп размером с отделение, вероятно, являются результатом длительной войны на истощение и указывают на деградацию более крупных доктринальных формирований выше уровня взвода", - отметили в ISW.

Оккупанты продолжают безуспешные попытки наступления на Соледар, 27 декабря они снова пытались наступать и на Бахмут. В Генштабе ВСУ сообщали, что отразили атаку "вагнеровцев", даже пропагандистские СМИ РФ заявляли об ожесточенных боях в районе Опытного, которые продолжаются около месяца.

"Наступательные операции российских вооруженных сил на востоке Украины в значительной степени зависели от артиллерийской поддержки для усиления наземных атак, и проблемы с поставками артиллерийских боеприпасов могут существенно повлиять на способность российских войск поддерживать нынешний темп наступательных операций в районе Авдеевки-Донецка", - добавили в ISW.

Последние новости с Бахмутского направления

Защитники Украины стойко удерживают крепость-Бахмут. Прикладывая невероятные усилия, наши герои отбивают атаки рашистов. Вся Украина держит руку на пульсе и следит за героическими подвигами военных, которые дают отпор российским оккупантам.

27 декабря защитники Бахмута вышли в прямой эфир и дали обещание украинцам. Наши герои рассказали, что сейчас происходит в городе, и с каким настроением они сдерживают натиск врага.

Также стало известно, что под Бахмутом ВСУ ликвидировали большую группу "вагнеровцев". Трупы рашистов усеяли украинскую землю, словно подснежники. В Офисе президента отмечали, что обстановка под Бахмутом остается очень сложной, но контролируемой. Потери российских оккупантов на этом направлении трудно представить, однако фото с Бахмутского направления отлично демонстрируют, насколько много сил там потеряла РФ.

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