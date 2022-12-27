Власти Российской Федерации придумали ответные меры на введенный Западом потолок цен на нефть из РФ.
Российский президент Владимир Путин во вторник, 27 декабря, подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением рядом государств предельной цены на российские нефть и нефтепродукты, говорится на сайте Кремля.
Указом поставки российских нефти и нефтепродуктов запрещаются иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах предусмотрено введение потолка стоимости.
"Поставки российских нефти и нефтепродуктов, осуществление которых запрещено в соответствии с настоящим указом, могут осуществляться на основании специального решения президента Российской Федерации", - отмечается в документе.
Указ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля.
Введение потолка цен на российскую нефть - что нужно знать
Украина просила Запад помочь уменьшить доход РФ от продажи нефти, поскольку это государство использует средства, в частности, для ведения полномасштабной войны против нашего государства.
3 декабря Совет Евросоюза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из РФ, на уровне 60 долларов за баррель. Примечательно, что 30 ноября в российском Приморске нефть отгружали по $48 за баррель.
Президент Владимир Зеленский был недоволен решением властей ЕС и назвал такой потолок цен на российскую нефть вполне комфортным для бюджета РФ.
Потолок цен на российскую нефть вслед за ЕС ввели и страны "Большой семерки" (G7 - США, Канада, Японию, Франция, Британия, Германия, Италия).