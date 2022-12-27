Подписанный Путиным указ будет действовать до начала июля следующего года.

Власти Российской Федерации придумали ответные меры на введенный Западом потолок цен на нефть из РФ.

Российский президент Владимир Путин во вторник, 27 декабря, подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением рядом государств предельной цены на российские нефть и нефтепродукты, говорится на сайте Кремля.

Указом поставки российских нефти и нефтепродуктов запрещаются иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах предусмотрено введение потолка стоимости.

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"Поставки российских нефти и нефтепродуктов, осуществление которых запрещено в соответствии с настоящим указом, могут осуществляться на основании специального решения президента Российской Федерации", - отмечается в документе.

Указ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля.

Введение потолка цен на российскую нефть - что нужно знать

Украина просила Запад помочь уменьшить доход РФ от продажи нефти, поскольку это государство использует средства, в частности, для ведения полномасштабной войны против нашего государства.

3 декабря Совет Евросоюза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из РФ, на уровне 60 долларов за баррель. Примечательно, что 30 ноября в российском Приморске нефть отгружали по $48 за баррель.

Президент Владимир Зеленский был недоволен решением властей ЕС и назвал такой потолок цен на российскую нефть вполне комфортным для бюджета РФ.

Потолок цен на российскую нефть вслед за ЕС ввели и страны "Большой семерки" (G7 - США, Канада, Японию, Франция, Британия, Германия, Италия).

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