Ключевая для оккупантов переправа в Херсонской области получила новые повреждения.

В сети появилось первое видео с Антоновского моста под Херсоном, по которому накануне были нанесены очередные точечные удары ВСУ. Как сообщалось, из-за этого у россиян началась настоящая паника.

Запись обнародовал один из российских пропагандистов в своем Телеграм-канале.

На видео утверждается, что на мосту якобы работают "следователи". Там обнаружили четыре воронки и повреждения строительной техники, которую оккупанты привлекли для ремонта после предыдущих ударов.

Судя по видео, теперь российским захватчикам потребуется еще больше времени для поиска специалистов и техники, способных вернуть дорожное полотно и элементы моста в штатное состояние.

Накануне вечером ВСУ ударили по двум ключевым для врага мостам в Херсонской области, а также уничтожили несколько вражеских баз с боеприпасами.

До этого ВСУ ударили по Антоновскому мосту в ночь на 27 июля. Позже коллаборанты сообщили, что одноименный железнодорожный мост тоже получил повреждения.

Объекты полностью не разрушены, но передвигаться по ним на транспорте стало невозможно.

30 июля британская разведка сообщила о том, что возле Херсона враг установил понтонные мосты и паромную переправу.