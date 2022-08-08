Сегодня ночью Вооруженные Силы Украины в очередной раз ударили по ключевым точкам логистических маршрутов российских оккупантов на Херсонщине. Повреждение Антоновского моста вывело захватчиков из равновесия.
Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram.
"Мост оккупанты окружили с двух сторон, местных жителей близко не подпускают, ведут себя в общении с людьми практически неадекватно, будьте осторожны и старайтесь держаться от этого района подальше. Орки конкретно на взводе. Сам мост, по предварительным данным, получил серьезные повреждения", - отметил Соболевский.
По его словам, ВСУ в очередной раз показали, что способны осуществлять огневой контроль над ключевыми точками военной инфраструктуры, несмотря на попытки россиян прикрыть их своими системами РЭБ/ПВО/ПРО.
Как отмечает пропагандистское "РИА Новости" ракета якобы попала в строительную технику, несущие конструкции моста уцелели. При этом оккупанты перенесли дату открытия моста. Ранее они планировали завершить ремонт до конца этой недели.
О поражении Антоновского моста в сети сообщали вчера, 7 августа. Отмечалось, что на мосту находилась техника для его ремонта после предыдущих попаданий, которая загорелась в результате успешной работы HIMARS.
Тогда же появилась информация о взрывах в районе моста возле Каховской ГЭС, который также соединяет два берега Днепра. Официально удары подтвердили сегодня утром.
Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь на 27 июля нанесли точечные удары по Антоновском мосту, который находится возле захваченного россиянами Херсона.
ВСУ не уничтожили мост, но были разрушены логистические и транспортные пути оккупантов.
31 июля стало известно, что захватчики начали ремонтировать Антоновский мост. Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что оккупанты просто накрывают плитами поврежденные участки сооружения.