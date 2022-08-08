Оккупантам даже пришлось перенести открытие переправы, которое они планировали через несколько дней.

Сегодня ночью Вооруженные Силы Украины в очередной раз ударили по ключевым точкам логистических маршрутов российских оккупантов на Херсонщине. Повреждение Антоновского моста вывело захватчиков из равновесия.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram.

"Мост оккупанты окружили с двух сторон, местных жителей близко не подпускают, ведут себя в общении с людьми практически неадекватно, будьте осторожны и старайтесь держаться от этого района подальше. Орки конкретно на взводе. Сам мост, по предварительным данным, получил серьезные повреждения", - отметил Соболевский.

По его словам, ВСУ в очередной раз показали, что способны осуществлять огневой контроль над ключевыми точками военной инфраструктуры, несмотря на попытки россиян прикрыть их своими системами РЭБ/ПВО/ПРО.

Как отмечает пропагандистское "РИА Новости" ракета якобы попала в строительную технику, несущие конструкции моста уцелели. При этом оккупанты перенесли дату открытия моста. Ранее они планировали завершить ремонт до конца этой недели.

О поражении Антоновского моста в сети сообщали вчера, 7 августа. Отмечалось, что на мосту находилась техника для его ремонта после предыдущих попаданий, которая загорелась в результате успешной работы HIMARS.

Тогда же появилась информация о взрывах в районе моста возле Каховской ГЭС, который также соединяет два берега Днепра. Официально удары подтвердили сегодня утром.

Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь на 27 июля нанесли точечные удары по Антоновском мосту, который находится возле захваченного россиянами Херсона.

ВСУ не уничтожили мост, но были разрушены логистические и транспортные пути оккупантов.

31 июля стало известно, что захватчики начали ремонтировать Антоновский мост. Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что оккупанты просто накрывают плитами поврежденные участки сооружения.

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