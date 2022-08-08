Также на юге украинские военные уничтожили несколько вражеских баз с боеприпасами.

Ночью украинские военные "отработали огневой контроль", есть результаты и попадания в частности по Антоновскому и Каховскому мостах.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали уже несколько суток, на этом направлении. Он имеет свои результаты, он имеет попадания - достаточно серьезные - как по Антоновскому, так и по Каховскому мостах", - отметила она.

По словам Гуменюк, также на юге украинские военные уничтожили несколько вражеских баз с боеприпасами.

"И мы уточняем, какие именно из результатов наши, поскольку мы понимаем, что движение сопротивления на оккупированных территориях достаточно мощное.

О поражение Антовского моста в сети сообщали вчера, 7 августа. Отмечалось, что на мосту находилась техника для его ремонта после предыдущих попаданий, которая загорелась в результате успешной работы HIMARS.

Тогда же появилась информация о взрывах в районе моста возле Каховской ГЭС, который также соединяет два берега Днепра. Официальных подтверждений не было.

Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь на 27 июля нанесли точечные удары по Антоновском мосту, который находится возле захваченного россиянами Херсона.

ВСУ не уничтожили мост, но были разрушены логистические и транспортные пути оккупантов.

31 июля стало известно, что захватчики начали ремонтировать Антоновский мост. Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что оккупанты просто накрывают плитами поврежденные участки сооружения.

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