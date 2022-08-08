Ночью украинские военные "отработали огневой контроль", есть результаты и попадания в частности по Антоновскому и Каховскому мостах.
Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.
"Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали уже несколько суток, на этом направлении. Он имеет свои результаты, он имеет попадания - достаточно серьезные - как по Антоновскому, так и по Каховскому мостах", - отметила она.
По словам Гуменюк, также на юге украинские военные уничтожили несколько вражеских баз с боеприпасами.
"И мы уточняем, какие именно из результатов наши, поскольку мы понимаем, что движение сопротивления на оккупированных территориях достаточно мощное.
О поражение Антовского моста в сети сообщали вчера, 7 августа. Отмечалось, что на мосту находилась техника для его ремонта после предыдущих попаданий, которая загорелась в результате успешной работы HIMARS.
Тогда же появилась информация о взрывах в районе моста возле Каховской ГЭС, который также соединяет два берега Днепра. Официальных подтверждений не было.
Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь на 27 июля нанесли точечные удары по Антоновском мосту, который находится возле захваченного россиянами Херсона.
ВСУ не уничтожили мост, но были разрушены логистические и транспортные пути оккупантов.
31 июля стало известно, что захватчики начали ремонтировать Антоновский мост. Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что оккупанты просто накрывают плитами поврежденные участки сооружения.