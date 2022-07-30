Таким способом оккупанты пытаются справиться с последствиями ударов ВСУ по логистическим путям.

Украинские защитники отразили маломасштабные наступления российских оккупантов в Донецкой области. А возле Херсона враг установил два понтонных моста и паромную переправу. Таким способом противники пытаются справиться с последствиями недавних ударов ВСУ по путям снабжения.

Этой информацией поделились представители британской разведки в традиционном утреннем отчете о ситуации на фронте в Украине.

"В районе Херсона российские войска, скорее всего, установили два понтонных моста и паромную переправу, чтобы компенсировать тот факт, что близлежащие мосты были повреждены в результате недавних ударов", — сообщили в разведке.

Отчет также включает информацию о наступлениях по линии фронта со стороны Донецка, которые ВСУ успешно отразили. Отдельно представители британской службы упомянули о давлении на оккупационные администрации со стороны Москвы. Кремль подталкивает коллаборантов укрепить контроль над временно захваченными регионами и провести так называемые "референдумы" в конце года. Сейчас ставленники оккупантов, вероятно, принуждают граждан раскрывать личные данные, чтобы сформировать списки избирателей.

Напомним, поздним вечером 26 июля ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне. Позже коллаборанты сообщили, что железнодорожный мост тоже получил повреждения. Объекты полностью не разрушены, но передвигаться по ним на транспорте невозможно. Проезжая часть теперь доступна только для пешего перехода.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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