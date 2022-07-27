Гуменюк подчеркнула, что враг не остановит планы украинских защитников.

Вооруженные силы Украины нанесли точечные удары по Антоновскому мосту возле оккупированного Херсона.

Эту информацию подтвердила в эфире телемарафона руководитель пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она подчеркнула, что украинская армия ценит все, что есть в нашей стране, поэтому не разрушает инфраструктуру, а разрушает планы врага.

"Работа нашей артиллерии настолько тонкая и ювелирная, что она больше направлена на деморализацию [российского] войска", - сказала Гуменюк.

"Удары [по мосту] были, но они были филигранные", - добавила спикер.

По словам Гуменюк, ВСУ держат под огневым контролем стратегически важные для врага логистические и транспортные пути.

Она также намекнула, что хорошие новости с Херсонщины будут поступать и в дальнейшем.

"У нас все идет вперед. Мы двигаемся по тем стратегическим направлениям, которые себе обозначили. И никому нас не остановить, даже врагу", - заверила она.

Напомним, что ночью в оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы. Сообщалось об успешной атаке ВСУ по Антоновскому мосту.

Как ранее сообщал УНИАН, 19 июля, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.

23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области. По состоянию на 25 июля ВСУ уже взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры в области.