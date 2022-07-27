По объекту железнодорожной инфраструктуры попали две ракеты.

Вооруженные силы Украины ударили не только по автомобильному Антоновском мосту, но и по железнодорожному, который расположен рядом.

Об этом российским пропагандистам заявил глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам коллаборанта, основной целью ВСУ был именно Антоновский мост. Благодаря удачным ударам мост вывели из строя.

Однако была еще одна цель - железнодорожный Антоновский мост. В него попали две украинские ракеты. Мост расположен примерно на расстоянии 5 километров от автомобильного.

Удары по Антоновскому мосту

Напомним, что ночью в оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы. Сообщалось об успешной атаке ВСУ по Антоновскому мосту. Позже филигранные удары по мосту подтвердили в ВСУ.

Как ранее сообщал УНИАН, 19 июля, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.

23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области. По состоянию на 25 июля ВСУ уже взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры в области.

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