Беспилотники пытались проникнуть в бухту.

Появилось полное видео атаки надводных беспилотников на Севастопольскую бухту в ночь на 22 марта.

Судя по видео, ПВО оккупантов со всех сил старалось сбить атакующие дроны с берега. Во время их работы у берега прогремел мощный взрыв. Была ли поражена цель – неизвестно.

Об атаке оккупационные власти Севастоля сообщили утром 22 марта. Утверждалось, что силами ПВО были уничтожены три объекта.

Видео дня

Беспилотники пытались проникнуть в бухту, моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Военные корабли якобы не пострадали.

Последняя масштабная операция на ЧФ России была совершена в октябре. Тогда, по подсчетам экспертов, в результате атаки неизвестных морских беспилотников было повреждено по меньшей мере три корабля в Севастопольской бухте.

20 марта в Джанкое неизвестные БПЛА ударили по ж/д путям, по которым Россия перебрасывала ракеты в Мелитополь и оккупированную часть Херсонской области.

Потери Черноморского флота в войне с Украиной – что известно

Россия уже потеряла в войне 18 кораблей/катеров, в том числе фрегат ЧФ "Москва" в ходе операции по освобождению острова Змеиный. Сообщалось, что это была самая дорогая потеря для оккупантов, корабль оценили в 700 миллионов долларов.

Всего, по данным аналитиков, Черноморский флот РФ потерял в войне с Украиной 15% своего боевого состава.

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