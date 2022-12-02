До 24 февраля ЧФ насчитывал 275 кораблей и судов, из которых лишь 58 были боевыми.

Черноморский флот РФ потерял в войне с Украиной 15% своего боевого состава.

Как пишет российское издание "Проект", с начала войны как минимум 12 кораблей и катеров ЧФ были потоплены или сильно повреждены. Из подсчетов журналистов следует, что это очень значительные потери для россиян.

До 24 февраля ЧФ насчитывал 275 кораблей и судов, из которых лишь 58 были боевыми. Вместе с патрульными катерами к февралю 2022 года ЧФ имел 74 боевые единицы.

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"Если суммировать все публичные данные о потерях кораблей, выяснится, что во время войны с Украиной Черноморский флот потерял не менее 12 кораблей и катеров. Это составляет более 15% его довоенного боевого состава в 74 корабля и катера", - пишут журналисты.

Потери Черноморского флота – данные

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 16 единиц российских плавсредств, включая боевые корабли и катера.

Последняя масштабная операция на ЧФ России была совершена в октябре. Тогда, по подсчетам экспертов, в результате атаки неизвестных морских беспилотников было повреждено по меньшей мере три корабля в Севастопольской бухте.

Но самой дорогой потерей для россиян (до 700 миллионов долларов) оказался крейсер и флагман ЧФ РФ "Москва", потопленный ВМС Украины весной 2022 года. Корабль, по словам выживших моряков, должен был участвовать в захвате Одессы.

Позже Россия ушла "в качестве жеста доброй воли" с острова Змеиный – из-за регулярных атак ВСУ, ослабив свою хватку незаконно контролируемой части Черного моря.

Как утверждал военный эксперт Олег Жданов, в связи с постоянными атаками Украины большая часть штаба ЧФ России была вывезена из оккупированного Севастополя в Россию.

Вместе с тем руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко говорил, что роль Черноморского флота "на 70% сведена на нет, ибо он уже не может выполнять свои функции".

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