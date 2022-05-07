Защитникам Украины "еще работать и работать", отметил советник главы Офиса президента.

Чтобы в Российской Федерации начался кризис восприятия потерь, в Украине необходимо уничтожить десятки оккупантов.

Украинцам "еще работать и работать", написал в Facebook советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович, комментируя новые потери России в Украине.

"…кризис восприятия потерь в РФ начнется после 80 000 погибшими", - поделился он.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и гражданские, в частности, в Киеве, Чернигове, Житомире, Харькове, Одессе, Львове, Николаеве и Мариуполе.

По официальным данным властей Украины, только в Мариуполе погибли уже более 20 тысяч человек.

Украинские военные давали достойный отпор оккупантам. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 7 мая в нашем государстве уже уничтожены приблизительно 25 100 врагов.

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