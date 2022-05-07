Чтобы в Российской Федерации начался кризис восприятия потерь, в Украине необходимо уничтожить десятки оккупантов.
Украинцам "еще работать и работать", написал в Facebook советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович, комментируя новые потери России в Украине.
"…кризис восприятия потерь в РФ начнется после 80 000 погибшими", - поделился он.
Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля.
Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и гражданские, в частности, в Киеве, Чернигове, Житомире, Харькове, Одессе, Львове, Николаеве и Мариуполе.
По официальным данным властей Украины, только в Мариуполе погибли уже более 20 тысяч человек.
Украинские военные давали достойный отпор оккупантам. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 7 мая в нашем государстве уже уничтожены приблизительно 25 100 врагов.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Военный эксперт спрогнозировал, когда в Украине закончится горячая фаза войны
- Песков сказал, объявит ли Путин Украине войну 9 мая
- Генсек НАТО предупредил об угрозе обострения войны в Украине