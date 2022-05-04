Спикер Минобороны Александр Мотузяник считает, что украинские силы также смогут удержать свои позиции на линии обороны к 9 мая.

В Министерстве обороны Украины убеждены, что российские захватнические войска не смогут достичь стратегических целей в войне против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.

В частности, у него спросили, смогут ли Вооруженные Силы Украины удержать линию обороны на востоке страны до 9 мая.

"Я в этом абсолютно убежден и я в это искренне верю, поэтому хочу еще раз подчеркнуть: на востоке Украины создано мощное вооруженное формирование украинского войска", - заявил Мотузяник.

"Наши бойцы воевали там 8 лет. И сегодня, находясь под постоянными вражескими обстрелами, фактически в круглосуточном режиме держат линию обороны, успешно отражают вражеские атаки, жгут российские танки, уничтожают живую силу, технику, сбивают беспилотные летательные аппараты и все такое", - добавил спикер.

Он считает, что сегодня действия украинских военнослужащих на востоке Украины - это пример исключительного мужества и героизма.

"И у меня нет никаких сомнений, что Российской Федерации не удастся достичь своих стратегических целей. И это касается не только Донецкой и Луганской областей или юга Украины, а вообще в отношении Украины. Мы будем бороться, потому что враг понимает исключительно силу. Никакие другие действия не влияют на Российскую Федерацию. Она понимает только силу. Эта сила у нас есть", - подчеркнул Мотузяник.

При этом спикер отметил, что украинскую армию надо усилить западными современными образцами вооружения и военной техники. "Этот процесс продолжается и это даст нам еще больше силы, чтобы отбить агрессора с нашей земли", - сказал он.

Напомним, Зеленский озвучил два требования к России. Так, президент заявил, что Россия должна вернуться к границам до 24 февраля и вернуть Украине незаконно оккупированный Крым.

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