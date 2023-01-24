Бойцы Нацгвардии также уничтожили живую силу противника.

За два дня спецназовцы Национальной гвардии уничтожили три танка и две боевые машины пехоты российских оккупантов на Донецком направлении.

Свежие потери россиян в Украине раскрыла Нацгвардия в Facebook. "Спецназовцы Национальной гвардии Украины продолжают уничтожать оккупантов на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря умелым действиям, использованию противотанкового ракетного комплекста и ударных дронов за два дня гвардейские спецназовцы уничтожили три танка и две БМП, а также живую силу противника.

Видео дня

В Нацгвардии также показали зрелищное видео, на котором заснято, как воины ликвидируют силы РФ.

Ранее стало известно, что 23 января украинские морские пехотинцы за сутки, 23 января, уничтожили БМП противника и 21 захватчика.

Ситуация на фронте - сейчас это стоит знать

Генштаб Вооруженных сил Украины утром 24 января сообщил, что враг пытался наступать в Донецкой и Луганской областях. Наши защитники отразили атаки россиян в районе Бахмута и еще 10 населенных пунктов.

Общие потери РФ в Украине уже составляют около 122 тыс. 170 противников. Также уничтожено много российской техники, в том числе 6284 боевых бронированных машин.

Вас также могут заинтересовать новости: