За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районе Червонопоповки Луганской области.

За прошедшие сутки защитники Украины отбили немало вражеских атак. Они не оставили рашистам шансов на успехи возле Бахмута и еще 10 населенных пунктов на Донбассе.

Об отраженных атаках россиян в новой сводке сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook. Враг пытался продвигаться в Луганской и Донецкой областях.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Червонопоповка Луганской области; Белогоровка, Раздоловка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Марьинка Донецкой области", - говорится в сообщении.

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Война в Украине: новые потери РФ

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия терпит поражение и все заявления о том, что оккупанты якобы достигли успехов в Запорожской области, являются ложью. По данным ISW, все это делается лишь ради того, чтобы отвлечь внимание от провалов рашистов под Бахмутом.

За минувшие сутки защитники Украины "приземлили" самолеты и вертолет врага. Помимо этого, они ликвидировали почти 700 оккупантов.

Также стало известно, что из 50 тысяч наемников, которых владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин насобирал по тюрьмам России, на передовой в Украине воюет лишь примерно пятая часть. По информации аналитиков Института изучения войны такая ситуация сложилась из-за того, что другие боевики или уже уничтожены, или получили ранения, или же дезертировали.

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