В Украине ликвидированы еще более 20 захватчиков, поделились в ВМС ВСУ.

Украинские морские пехотинцы за сутки, 23 января, уничтожили вражескую бронированную машину пехоты и 21 оккупанта.

Артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины наносили удары по противникам, в результате чего уничтожены трое российских военных, об этом сообщил пресс-центр командования ВМС ВСУ.

"За прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили БМП и 18 оккупантов", - говорится в сообщении. Окончательные вражеские потери уточняются.

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Ранее стало известно, что 21 января морпехи ликвидировали гаубицу и миномет противника, а также восемь захватчиков.

Ситуация на фронте в Украине - что надо знать

Утром 24 января Генштаб ВСУ сообщил, что россияне пытались продвигаться вперед в Донецкой и Луганской областях. Украинские воины отразили атаки противника возле Бахмута и еще десяти населенных пунктов.

Стоит отметить, что общие потери России в Украине уже составляют около 122 тыс. 170 захватчиков. Кроме того, ликвидировано 6284 вражеских боевых бронированных машин.

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