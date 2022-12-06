Также он отметил, что большое количество украинских гражданских заложников является подтверждением недейственности и инертности Международного Комитета Красного Креста.

С каждым новым деоккупированным городом, мы наблюдаем все большую жестокость российских военнослужащих в отношении мирных граждан.

Об этом сообщил в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информируя о встрече с делегацией, которую возглавил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Омбудсмен отметил, что в Херсоне было не просто содержание в плену гражданских, что уже является нарушением норм МГП, но и совместное содержание женщин и мужчин в одной тесной камере по несколько недель.

"Мы задокументировали круглосуточное аудио и видеонаблюдение за пленными и применение пыток через их межличностное общение. Наводят ужас факты создания камер для детей, где российские военнослужащие удерживали и пытали несовершеннолетних", - сказал он.

Видео дня

Лубинец говорил о террористических действиях России, которая выставляет условия и убивает невиновных в случае их невыполнения, поэтому "мир должен это остановить".

Он отметил, что говорилось на встрече о гендерно обусловленном насилии, в том числе в отношении детей, а также о соблюдении прав ребенка в контексте принудительной депортации и похищения детей, а также системной геноцидной политике РФ в отношении украинских детей, которых принудительно переводят под российское гражданство.

Лубинец отметил, что ему не пришлось объяснять, как именно россияне разрушают энергосистему Украины, потому что Верховный комиссар собственными глазами увидел, как это происходит и что жертвами становятся мирные граждане, а жизнь оказывается под риском у самых уязвимых.

Он добавил, что Украина заинтересована в создании эффективной международной системы защиты прав военнопленных, отметив о недейственности и инертности Международного Комитета Красного Креста.

"И наличие большого количества гражданских заложников этому подтверждение", - добавил он.

Жестокость российской армии

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Лубинец в эфире информационного телемарафона. рассказал, что в выявленных в Херсоне пыточных оккупанты подвергали гражданских жестоким пыткам и все издевательства записывали на видео.

Установлены два пыточные, где людей подвергали пыткам и уже есть подтвержденные факты того, что после этого их убили. Есть свидетельства, что оккупанты били людей электричеством и металлическими трубами, им ломали кости.

В октябре сообщалось, что уже открыто 43 уголовных производства, касающихся сексуальных преступлений оккупантов против мирного населения.

Правозащитная организация Amnesty International в докладе о войне обвинила Россию в преступлении против человечества.

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