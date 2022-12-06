Сейчас правоохранители устанавливают всех пострадавших от действий представителей страны-агрессора.

В Херсонской области прокуратура обнаружила еще одно здание, где оккупанты незаконно удерживали граждан.

"Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно с полицейскими и экспертами провели осмотры админздания суда в одной из громад вблизи Херсона. Во время оккупации там дислоцировались военные РФ. По данным следствия, представители страны-агрессора захватили здание райсуда и использовали его как штаб. По предварительной информации, в камерах содержания подсудимых оккупанты незаконно удерживали гражданских с проукраинской позицией", - говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств. Среди них списки 112 граждан, которых могли содержать в этом здании и применять к ним физическое и психологическое давление.

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Сейчас правоохранители устанавливают всех пострадавших от действий представителей страны-агрессора.

Освобождение Херсона: что известно

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины. В освобожденных населенных пунктах сразу начались стабилизационные мероприятия, работают саперы.

21 ноября в Офисе генпрокурора сообщили, что в Херсоне правоохранители обнаружили еще четыре помещения, где во время захвата города оккупанты незаконно удерживали людей и жестоко их пытали.

Сейчас на временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты усилили фильтрационные меры. Захватчики проверяют транспорт, документы и телефоны у всех граждан на въезде в Геническ.