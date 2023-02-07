В частности, артиллерийские воинские части и подразделения морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по российским захватчикам.

Морские пехотинцы за минувшие сутки, 6 февраля, уничтожили танк и ликвидировали 33 российских военных.

"За прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили танк, три бронированные машины пехоты, МТ-ЛБ (бронированный тягач – УНИАН), беспилотный летательный аппарат и 28 оккупантов", - сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего уничтожены пятеро российских военных. Окончательные потери врага уточняются.

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Война в Украине - потери россиян

Как сообщал УНИАН, украинские воины за минувшие сутки, 6 февраля, ликвидировали еще 1030 российских захватчиков, которые пришли к нам с оружием. Таким образом общие боевые потери российской армии по состоянию на 7 февраля ориентировочно составляют 133190 человек. Также за сутки уничтожено 14 российских танков, 28 боевых бронированных машин и артиллерийская система.

Также в ВСУ показали на видео знакомство российских оккупантов с украинской "Рапирой". Россияне пытались скрыться в одном из населенных пунктов Донецкой области, но это их не спасло от меткого выстрела и последующего пакетирования для отправки додой.

Кроме этого, в небе над Бахмутом украинские пограничники успешно сбили российский штурмовик Су-25, который прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны наших защитников.

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