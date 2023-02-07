Украинские военные метко отработали по скоплению живой силы россиян.

Защитники Украины ликвидируют российских захватчиков на временно оккупированных территориях Донецкой области. В этот раз россияне не смогли избежать знакомства с украинской "Рапирой".

"Расчет МТ-12 "Рапира" 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского метко отработал по скоплению живой силы противника", - говорится в сообщении Вооруженные силы Украины в Facebook.

Отмечается, что российские военные пытались спрятаться в одном из населенных пунктов Донецкой области, но это их не спасло. Украинские бойцы точным выстрелом из "Рапиры" ликвидировали захватчиков.

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Ситуация в Донецкой области - что известно

За минувшие сутки, 6 февраля, украинские подразделения отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюкивка, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

При этом самой горячей точкой остается Бахмут и его окрестности. Здесь ведутся ожесточенные бои с применением российской авиации. В свою очередь бойцы ВСУ усешно приземляют вражеские "птички".

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