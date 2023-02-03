Также ВМС ВСУ в составе других группировок прилагают все усилия по обеспечению безопасности судоходства.

Морские пехотинцы за неделю уничтожили почти сотню оккупантов и вражескую технику.

Как сообщили в пресс-центре командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, за прошедшую неделю нашим военным удалось уничтожить: 97 оккупантов, 4 танка, 2 боевые бронированные машины, 7 артиллерийских систем, 4 беспилотных летательные аппараты, минометный расчет и 2 склада с боеприпасами.

Также ВМС ВСУ в составе других группировок прилагают все усилия по обеспечению безопасности судоходства для преодоления продовольственного кризиса. В частности, за прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 14 судов покинули украинские порты, на их борту было более полумиллиона тонн зерна и других пищевых продуктов.

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Кроме того, сообщается, что по состоянию на утро 3 февраля в Черном море на боевом дежурстве находятся 10 вражеских кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет около 16 единиц. В Азовском море находится один вражеский корабль; в Средиземном море 10 вражеских кораблей, из них пять носителей "Калибров", суммарный залп которых составляет 72 ракеты.

Потери России в войне против Украины

Как сообщает The New York Times со ссылкой американских и западных чиновников, партнеры Украины считают, что количество убитых и раненых российских военных уже приближается к 200 тысячам.

По информации Генштаба ВСУ, по состоянию на 3 февраля потери врага среди личного состава ориентировочно составили около 129 870.

Сейчас Россия сосредотачивается на боях за Донецкую и Луганскую области, все чаще звучат заявления о планах врага полностью оккупировать их до марта. Враг несет немалые потери на этих направлениях. Во время боев за один только Соледар, по оценкам украинских военных, РФ потеряла столько же людей, сколько в двух войнах против Чеченской республики Ичкерия.

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