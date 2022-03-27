По словам городского головы, информация о том, что город просил гумпомощь у оккупантов, это фейк.

Город Славутич Киевской области больше всего сейчас ждет освобождения и не примет гумпомощь от оккупантов.

Об этом в эфире UAРазом заявил мэр Юрий Фомичев.

Он объявил, что несмотря на оккупацию, никакого сотрудничества с врагом Славутич не ведет.

По его словам, оккупанты завершили проверку города на наличие оружия и сейчас находятся за его пределами, на блокпостах на въездах.

"Больше всего, что мы ждем сейчас, это контрнаступление наших военных, чтобы эта территория была освобождена", - подчеркнул Фомичев.

Он отрицает правдивость сообщений о том, что город возьмет гуманитарную помощь от оккупантов.

"Хочу опровергнуть фейки, которые появились преимущественно в российских СМИ, что Славутич попросил гуманитарную помощь у оккупантов. Это неправда. На площади вчера люди сказали все, что они думают о такой помощи, если она будет предложена, и куда они ее отправят. Поэтому мы работаем самостоятельно. Мы прожили 6 дней без электричества, с готовкой еды на кострах... Выдержали это все. Но с оккупантами никакого сотрудничества у нас точно не будет", - заявил Фомичев.

По поводу продуктов в Славутиче он сообщил, что запасы уменьшаются, однако "находим тропы, по которым хоть немножко можем пополнять наши запасы и этим сейчас активно занимаемся".

"Сейчас работаем по "зеленым" коридорам, чтобы начать эвакуацию и, возможно, более масштабный завоз гуманитарной помощи. Это вопрос только на этапе обсуждения", - отметил мэр Славутича.

Фомичев также проинформировал о пострадавших в городе во время вчерашнего митинга мирного населения:

"Тяжелый пострадавший после взрыва светошумовой гранаты. Два человека получили повреждения, один из которых в очень тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь, и надеемся, что выкарабкается".

Кроме того, по его словам, есть трое погибших, один - во время военных действий.

"И парень из теробороны также погиб в первый день. От тяжелых ранений он скончался в больнице", - отметил Фомичев.

Российские войска в Славутиче: что известно

Как сообщал УНИАН, утром 26 марта российские оккупанты вторглись в Славутич, установили блокпосты, в город заехала их военная техника. Они захватили больницу и похитили мэра Фомичева. Впоследствии Киевская областная военная администрация сообщила, что городского голову отпустили.

Сам Фомичев рассказал, что вместе с жителями города участвовал в проукраинском митинге на главной площади Славутича. Также он заявил, что оккупанты убили трех жителей города.

Вечером глава Киевской ОВА Александр Павлюк сообщил, что Славутич изолирован, планируется организация гуманитарного коридора.

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