Уже удалось частично заменить ту смену, которая работала на момент 24 февраля.

Мэр Славутича Юрий Фомичев сообщил, что удалось договориться о периодической ротации сотрудников ЧАЭС.

Об этом он сказал эфире информационного телемарафона.

"О ротации персонала на ЧАЭС, нам удалось частично заменить ту смену, которая работала на момент 24 февраля. Есть связь с теми, кто там находится", - добавил он.

Мэр также заявил, что власти города не будут сотрудничать с оккупантами, которые ворвались в Славутич вчера утром.

"Никакого сотрудничества с оккупантами не ведем, никакой помощи от них нам не нужно", - подчеркнул Фомичев.

Он напомнил, что вчера жители Славутича вышли на акцию протеста против оккупантов.

Сегодня, по его словам, оккупанты вновь появились в городе, проводили обыски, искали оружие, но не нашли.

"Два дня мы стойко защищали наш город, наши ребята стояли до последнего. Мы в течение длительного времени находились во внешней оккупации, поэтому никакой возможности подключения нашей армии не было. Ребята поддерживали артиллерией, но, когда оккупанты подошли к городу, было принято решение, что артиллерия по городу использоваться не будет. Мы не прячемся за мирными жителями", - сказал мэр.

Как сообщал УНИАН, утром 26 марта российские оккупанты ворвались в Славутич, установили блокпосты, в город заехала их военная техника. Они захватили больницу и похитили мэра Фомичева.

Позже Киевская областная военная администрация сообщила, что Фомичева освободили.

Сам Фомичев рассказал, что вместе с жителями города участвовал в проукраинском митинге на главной площади Славутича. Также он заявил, что оккупанты убили трех жителей города.

Вечером глава Киевской ОВА Александр Павлюк сообщил, что Славутич изолирован, планируется организация гуманитарного коридора.

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