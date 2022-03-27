Мэр Славутича Юрий Фомичев сообщил, что удалось договориться о периодической ротации сотрудников ЧАЭС.
Об этом он сказал эфире информационного телемарафона.
"О ротации персонала на ЧАЭС, нам удалось частично заменить ту смену, которая работала на момент 24 февраля. Есть связь с теми, кто там находится", - добавил он.
Мэр также заявил, что власти города не будут сотрудничать с оккупантами, которые ворвались в Славутич вчера утром.
"Никакого сотрудничества с оккупантами не ведем, никакой помощи от них нам не нужно", - подчеркнул Фомичев.
Он напомнил, что вчера жители Славутича вышли на акцию протеста против оккупантов.
Сегодня, по его словам, оккупанты вновь появились в городе, проводили обыски, искали оружие, но не нашли.
"Два дня мы стойко защищали наш город, наши ребята стояли до последнего. Мы в течение длительного времени находились во внешней оккупации, поэтому никакой возможности подключения нашей армии не было. Ребята поддерживали артиллерией, но, когда оккупанты подошли к городу, было принято решение, что артиллерия по городу использоваться не будет. Мы не прячемся за мирными жителями", - сказал мэр.
Как сообщал УНИАН, утром 26 марта российские оккупанты ворвались в Славутич, установили блокпосты, в город заехала их военная техника. Они захватили больницу и похитили мэра Фомичева.
Позже Киевская областная военная администрация сообщила, что Фомичева освободили.
Сам Фомичев рассказал, что вместе с жителями города участвовал в проукраинском митинге на главной площади Славутича. Также он заявил, что оккупанты убили трех жителей города.
Вечером глава Киевской ОВА Александр Павлюк сообщил, что Славутич изолирован, планируется организация гуманитарного коридора.