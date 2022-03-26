Он также подтвердил информацию о трех погибших жителях.

Армия оккупантов РФ захватила город-спутник Чернобыльской АЭС Славутич в Киевской области.

Об этом сообщил мэр города Юрий Фомичев. По его словам город оккупирован российскими войсками.

"Весь оставшийся город вышел на улицы с флагами Украины, с лозунгами, что Славутич - это Украина. Что нам не нужен никто другой, потому что это наша земля. И сегодня Славутич остается украинским городом, под украинскими флагами, с украинской властью, с украинской Конституцией, со своим кодексом этики"

Он также подтвердил информацию о трех погибших жителях.

"Сейчас подтверждены три смерти. Не все мы еще узнали".

Напомним, городские власти Славутича запретили жителям передвигаться по городу. 24 марта российские оккупанты обстреляли блокпост в городе. В то же время никаких коридоров из города нет и выезд из города невозможен. Так же тяжелая ситуация с подвозом продуктов и гуманитарной помощи, поскольку город заблокирован.

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