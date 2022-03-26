Российская техника зашла на территорию города-спутника Чернобыля Славутича.
Накануне сообщалось об обстрелах города со стороны россиян, которые, по словам очевидцев, уже проникли в Славутич. Однако было неизвестно, штурмовали ли они здание местных властей.
В соцсети выложили видео с танками орков. На отснятых очевидцами кадрах слышны звуки выстрелов в сторону людей.
Сотни граждан еще утром вышли на протесты в центр города, развернув большой флаг Украины.
ОБНОВЛЕНО 10:40. Появилась информация о захвате россиянами местной больницы.
Оккупанты открыли огонь в воздух и бросают в толпу мирошумовые гранаты, сообщил начальник Киевской ОВ Александр Павлюк.
Он добавил, что вражеские войска похитили мэра Юрия Фомичева. Городской совет продолжает свою работу.
Что предшествовало
Накануне городской совет призвал жителей к участию в акции, но просил в случае угрозы жизни не провоцировать вражеские войска.
Мэр Славутича Юрий Фомичев, в свою очередь, возразил выезд из населенного пункта. Он заявил, что вместе с командой остается в городе. Фомичев исполняет обязанности председателя дистанционно. Колаборантам он пригрозил ответственностью после победы.
24 марта российские военнослужащие обстреляли блокпост на въезде в Славутич и начали попытки захвата города. 25 марта городской совет призвал тамошних жителей не выходить из домов, потому что в городе работают снайперы.
А руководитель Киевской ОВА Александр Павлюк в тот же день признал, что Славутич окружен врагом. Оккупанты находились в 1,5 км от населенного пункта.
Первую попытку российского наступления в Славутиче отбили, сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.