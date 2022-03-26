Председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк отмечает, что город Славутич изолирован, планируется организация гуманитарного коридора.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телемарафона.
Отвечая на вопрос о ситуации в Славутиче, Павлюк рассказал: "Славутич полностью изолирован. Враг зашел в город. Был задержан городской голова. Но с 9 утра около 4-х тысяч местных жителей провели митинг против агрессора. В настоящее время ситуация стабильная в городе".
Также, добавил он, проверяется информация о якобы убийстве одного гражданского жителя.
"Сейчас городской голова вместе с городским советом руководит гуманитарными вопросами в городе. К сожалению, они достаточно тяжелые: нехватка и продуктов, и средств гигиены, горючего, медикаментов. Эти вопросы мы сейчас пытаемся решить", - сказал Павлюк.
Он также отметил, что планируется организация гуманитарного коридора из города.
Кроме того, говоря о ситуации в области, Павлюк отметил: "На данный момент противник пробует перегруппироваться и провести дальнейшие действия по наступлению на Киев".
Напомним, техника РФ 26 марта зашла в город-спутник Чернобыля - Славутич. Еще утром в центр города вышли на протесты сотни граждан и развернули большой флаг Украины.