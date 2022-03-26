Проверяется информация о том, действительно ли в городе был убит гражданский, отметил глава Киевской областной военной администрации.

Председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк отмечает, что город Славутич изолирован, планируется организация гуманитарного коридора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о ситуации в Славутиче, Павлюк рассказал: "Славутич полностью изолирован. Враг зашел в город. Был задержан городской голова. Но с 9 утра около 4-х тысяч местных жителей провели митинг против агрессора. В настоящее время ситуация стабильная в городе".

Также, добавил он, проверяется информация о якобы убийстве одного гражданского жителя.

"Сейчас городской голова вместе с городским советом руководит гуманитарными вопросами в городе. К сожалению, они достаточно тяжелые: нехватка и продуктов, и средств гигиены, горючего, медикаментов. Эти вопросы мы сейчас пытаемся решить", - сказал Павлюк.

Он также отметил, что планируется организация гуманитарного коридора из города.

Кроме того, говоря о ситуации в области, Павлюк отметил: "На данный момент противник пробует перегруппироваться и провести дальнейшие действия по наступлению на Киев".

Напомним, техника РФ 26 марта зашла в город-спутник Чернобыля - Славутич. Еще утром в центр города вышли на протесты сотни граждан и развернули большой флаг Украины.

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