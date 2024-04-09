В издании утверждают, что дефицит снарядов в Украине является кризисом, который пытаются решить европейские партнеры.

Из-за блокирования помощи Украине от США в украинских системах противовоздушной обороны начали заканчиваться ракеты для отбития российских атак. В результате некоторые российские истребители могут летать гораздо ближе к линии фронта и атаковать ракетами малой дальности, а не 25-мильными планерными бомбами. Об этом пишет Forbes.

В издании вспомнили, как недавно во время ожесточенных боев на краю Часового Яра четыре штурмовика Су-25 ВВС РФ обстреливают украинские позиции на низкой высоте с расстояния всего лишь нескольких метров от них.

На видео можно увидеть, как российские пилоты разворачивают сигнальные ракеты, чтобы отвлечь внимание украинских зенитных ракет, однако такая мера предосторожности была лишней, ведь ни одна ракета не поднялась навстречу.

Авторы материала отметили, что другие российские штурмы позиций 23-го батальона в четверг и пятницу стоили армии РФ дорого, однако нескольким оккупантам все же удалось закрепиться вдоль крайней улицы города, а именно Зеленой.

"Вскоре в Часовом Яру могут начаться городские боевые действия", - добавили в Украинском центре оборонных стратегий.

В Forbes рассказывают, что нехватка артиллерийских боеприпасов является кризисом, который пытаются решить европейские партнеры Украины.

"Не помогает и то, что Россия усилила воздушные налеты на крупнейшие города Украины, что заставило украинские ВВС сконцентрировать свои лучшие батареи ПВО вокруг этих городов. Это оставляет пробелы в противовоздушной обороне на передовой. Пробелы, которыми пользуются российские ВВС", - объяснили в публикации.

Такие дефициты будут только становиться больше, ведь снаряды для ПВО заканчиваются.

"Если они будут продолжать наносить удары (по Украине) ежедневно, как это было в течение последнего месяца, у нас могут закончиться ракеты", - процитировало издание слова президента Украины Владимира Зеленского.

Известно, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон дал обещание провести голосование по новой помощи США для Украины, вероятно, в этом месяце. Если голосование будет успешным, то это даст возможность Пентагону ускорить темпы переброски средств ПВО в Часовой Яр и другие прифронтовые города.

"Тем временем украинцы наносят ответный удар, не нацеливаясь на российские "Сухопутные" в воздухе, а пытаясь поразить их на земле, на их авиабазах в России. В четверг украинские беспилотники совершили налет на четыре российские авиабазы, в том числе на одну из них - Ейск, в 130 милях к югу от Часов Яра, где базируются Су-25. Неизвестно, повредили или уничтожили ли эти беспилотники какие-то российские самолеты. Но по крайней мере украинцы дают отпор тем вооружением, которое у них еще есть, и ждут оружие, в котором они нуждаются больше всего", - напомнили журналисты издания.

Принятие военной помощи от США: последние новости

Ранее бывший конгрессмен Адам Кинзингер заявил, если Украина проиграет войну, виновным в учебниках назовут спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.

"Теперь он должен подумать о своей совести, потому что я должен вам сказать, что если Украина проиграет эту борьбу, он станет тем парнем в учебниках истории, которые пишут о том, почему Украина проиграла эту борьбу. Они не обязательно скажут, что это он протянул помощь, но это тот, кто мог сделать что-то, что бы изменило ситуацию. Надо признать тот факт, что это не мы помогаем Украине. Украина помогает нам, борясь за защиту от одного из наших главных конкурентов и, откровенно говоря, врагов в этом мире", - подчеркнул он.

В то же время издание The New York Times написало, что без помощи США Украина не сможет сдержать российскую армию. Там отметили, что большая часть американцев понимают и считают, что остановить действия Путина является обязанностью США перед Украиной и американской безопасностью.

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