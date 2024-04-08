Ранее республиканка Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об увольнении спикера, что стало угрозой для должности Джонсона.

Если Соединенные Штаты не предоставят Украине помощь и она проиграет войну, виновным в этом будет спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Такое заявление сделал бывший конгрессмен Адам Кинзингер, пишет The Hill.

"Теперь он должен подумать о своей совести, потому что я должен вам сказать, что если Украина проиграет эту борьбу, он станет тем парнем в учебниках истории, которые пишут о том, почему Украина проиграла эту борьбу. Они не обязательно скажут, что это он протянул помощь, но это тот, кто мог сделать что-то, что бы изменило ситуацию. Надо признать тот факт, что это не мы помогаем Украине. Украина помогает нам, борясь за защиту от одного из наших главных конкурентов и, откровенно говоря, врагов в этом мире", – сказал Кинзингер в интервью CNN.

Как отмечает The Hill, на этой неделе Палата возвращается к работе после двухнедельного перерыва. Джонсон пообещал представить определенный вариант помощи Украине после возвращения в Конгресс, но он не уточнил, как он планирует это сделать.

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Перед тем, как Палата представителей ушла на каникулы, республиканка Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об увольнении спикера, что стало угрозой для должности Джонсона. По мнению Кинзингера, вероятность успешной попытки отстранить спикера является маленькой. Он призвал Джонсона заключить соглашение с демократами по помощи Украине.

"Он выживет. Я бы поставил на то, что он будет спикером в конце этого срока. Теперь он либо выживет, поддавшись, откровенно говоря, терроризму Марджори Тейлор Грин – каждый раз, когда что-то захочется сделать, она будет держать эту угрозу над его головой – или он сможет выжить, заключив сделку с демократами", – говорит бывший конгрессмен.

Помощь Украине от США: что происходит

Республиканцы из Палаты представителей со страхом ожидают своего возвращения с пасхальных каникул 9 апреля. Из-за разногласий принятие важных законов может оказаться под угрозой. Это, в свою очередь, может привести к отставке спикера Майка Джонсона, который продвигает поддержку Украине и Израилю, несмотря на возражения в Республиканской партии.

Между тем WSJ пишет, что Байден отказался налаживать двухпартийную поддержку помощи США Украине. Недовольством Республиканской партии политикой президента Байдена по Украине пользуется экс-президент США и кандидат на эту должность во время выборов в 2024 году Дональд Трамп. Он заявляет, что хочет вести переговоры о прекращении войны.

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