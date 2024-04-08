Он отмечает, что антиукраинские и пророссийские сообщения звучат даже в Палате представителей.

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер заявил, что российская пропаганда уже проникла в Конгресс. Как пишет The Hill, он полностью согласился в этом вопросе с конгрессменом от Республиканской партии Майклом Макколом, который ранее заявлял, что российская пропаганда "заразила" значительную часть республиканцев.

"Это абсолютная правда. Мы видим, что Россия пытается замаскировать сообщения, которые являются антиукраинскими и пророссийскими, некоторые из которых мы даже слышим в Палате представителей".

Он в частности, обратил внимание на позицию некоторых членов Конгресса, которые продвигают мнение о том, что война между Россией и Украиной происходит из-за НАТО.

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"Владимир Путин очень четко дал понять, как публично, так и своему собственному населению, что он считает, что это конфликт гораздо более широких претензий России на Восточную Европу, включая претензии на всю территорию Украины как России", - подчеркнул Тернер.

Тернер также отметил, что такая пропаганда затрудняет передачу помощи Украине и четкое представление о борьбе между демократией и авторитаризмом.

"Мы должны отстаивать демократию. Мы должны убедиться, что мы знаем, что авторитарные режимы никогда не останавливаются, когда начинают агрессию. Украине сейчас нужна наша помощь и поддержка, и это очень критическое время для Конгресса США, чтобы активизироваться и оказать такую помощь", - продолжил Тернер.

Помощь от США Украине

Как писало издание Bloomberg, США оттягивают голосование за предоставление Украине пакета помощи на несколько недель. Оно, скорее всего, "застыло" до середины апреля.

При этом западные СМИ неоднократно подчеркивали, что Украина все еще готова и способна защитить свою демократию и территорию, но она не сможет сделать это без американской военной помощи.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пообещал вынести вопрос о помощи Украине на голосование после возвращения Конгресса США с пасхальных каникул в ближайшие дни. Но как будет выглядеть законопроект и кто его поддержит - остается неопределенным из-за разногласий между республиканцами и демократами по помощи Киеву.

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