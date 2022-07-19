Время перехода гаубицы из походного в боевое положение составляет 30 секунд.

Самая мощная на вооружении польской армии самоходная артиллерийская гаубица "KRAB"уже работает на востоке Украины.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Оружие победы: САУ "KRAB", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что 155-миллиметровая пушка имеет усиленный ствол с клиновым замком. Экипаж боевой машины – 5 человек, вес – около 50 тонн. Время перехода гаубицы из походного в боевое положение составляет 30 секунд.

Также Генштаб разместил видео военного телевидения о работе САУ "KRAB".

Напомним, что польское правительство анонсировало рекордный за последние 30 лет контракт на поставку оружия Украине. Украина также подписала контракт со Словакией на закупку восьми единиц САУ Zuzana 2.

Война в Украине: актуальные данные

Враг продолжил обстрелы востока Украины, нанося ракетные удары по другим украинским регионам.

Русская армия пошла в наступление на Славянском направлении. Все попытки штурмовых действий в направлениях населенных пунктов Семигорье, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС украинские воины успешно отбили.

По мнению экспертов из Института изучения войны, на текущем этапе войны Россия сосредоточится на захвате Северска и Бахмута, не отдавая приоритет захвату Славянска.

А вот британские разведчики считают, что россияне сталкиваются с нехваткой личного состава и разрываются между наступлением на Донбассе и обороной оккупированной Херсонской области.

В боях ВСУ уничтожили уже 38 550 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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