Общая сумма договора составляет почти 630 миллионов долларов.

Власти Польши подпишут самый крупный за 30 лет контракт на поставку вооружения Украине для борьбы с российскими оккупантами. Общая сумма договора составляет 628 миллионов долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерство национальной обороны Польши в Twitter.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, данное оружие необходимо на фронте.

"Сейчас мы подписываем один из самых больших контрактов на вооружение за последние три десятилетия на поставку оружия в Украине. Это оружие хорошо проверено, и сегодня мы знаем, что оно будет важным полем боя", - заявил политик.

При этом он указал, что оружие для Украины частично финансирует Европейский союз, а общая сумма контракта - примерно 3 миллиарда злотых, а это около 628 миллионов долларов.

О каком именно вооружении идет речь – неизвестно.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

В связи с этим дружественные Украине страны начали поставлять не только гуманитарную помощь, но и военную. Только 1 мая в США рассказали о новом пакете военной помощи для нашей страны. В него войдут долгожданные РСЗО HIMARS с боеприпасами. Эти артиллерийские системы были заблаговременно размещены в Европе и уже готовятся к отправке в Украину. Однако для обучения украинских бойцов использованию техники понадобятся три недели.

Вслед за США поставку РСЗО Украине анонсировала Великобритания. Она согласовала со Штатами отправку нашему государству реактивных систем залпового огня M270.

Украина также подписала контракт со Словакией на закупку восьми единиц САУ Zuzana 2.

Также активно помогает Украине бороться с российскими оккупантами Греция, поставляя военное снаряжение и оборудование.

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