Россия продолжает привлекать к своему наступлению на Донбассе номинально шесть отдельных армий.

С начала вторжения России трудно поддерживать эффективную наступательную боевую силу, и эта проблема, вероятно, становится все острее.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании.

Отмечается, что Россия продолжает привлекать к своему наступлению на Донбассе номинально шесть отдельных армий. В полном составе, перед вторжением, эти формирования были созданы численностью около 150 000 человек.

"В последние недели Россия часто оперировала группировками размером со роту - примерно по 100 человек, проводя наступательные операции в одном секторе одновременно. Кроме серьезной нехватки личного состава, российские планировщики сталкиваются с дилеммой между развертыванием резервов на Донбассе или защитой от украинских контратак в юго-западном направлении Херсона", - говорится в сообщении.

Объявлена ближайшая политическая цель России – захват всей Донецкой области.

"Несмотря на то, что Россия все еще может добиться дальнейших территориальных приобретений, ее оперативный темп и скорость продвижения, вероятно, будут очень медленными без значительной оперативной паузы для реорганизации и переоснащения", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, в воинских частях РФ, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы избежать отправки на войну.

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