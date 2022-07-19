За минувшие сутки враг потерял минимум 4 танка / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Стало известно о новых потерях врага. РФ продолжает терять своих военных, ВСУ отправили в ад еще 100 оккупантов, которые пришли на нашу землю с войной.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 38 тыс. 550 человек (150 за сутки),
  • 1 тыс. 691 танк (4 за сутки),
  • 3 тыс. 892 (6 в сутки) боевых бронированных машин,
  • 851 (2 в сутки) артиллерийских систем,
  • 248 РСЗО,
  • 113 средств ПВО,
  • 220 самолетов,
  • 188 вертолетов,
  • 693 БпЛА оперативно-тактического уровня (3 за сутки),
  • 167 крылатых ракет (1 за сутки),
  • 15 кораблей/катеров,
  • 2 тыс. 767 (14 в сутки) единиц автомобильной техники и автоцистерн,
  • 70 (2 за сутки) единиц спецтехники.
Потери РФ в Украине стремительно растут / инфографика УНИАН

Отмечается, что наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Краматорском направлении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что России трудно поддерживать наступление, оккупанты разрываются между Донбассом и Херсоном.

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