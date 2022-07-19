Стало известно о новых потерях врага. РФ продолжает терять своих военных, ВСУ отправили в ад еще 100 оккупантов, которые пришли на нашу землю с войной.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Так, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили:
- личного состава - около 38 тыс. 550 человек (150 за сутки),
- 1 тыс. 691 танк (4 за сутки),
- 3 тыс. 892 (6 в сутки) боевых бронированных машин,
- 851 (2 в сутки) артиллерийских систем,
- 248 РСЗО,
- 113 средств ПВО,
- 220 самолетов,
- 188 вертолетов,
- 693 БпЛА оперативно-тактического уровня (3 за сутки),
- 167 крылатых ракет (1 за сутки),
- 15 кораблей/катеров,
- 2 тыс. 767 (14 в сутки) единиц автомобильной техники и автоцистерн,
- 70 (2 за сутки) единиц спецтехники.
Отмечается, что наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Краматорском направлении.
Ранее УНИАН уже сообщал, что России трудно поддерживать наступление, оккупанты разрываются между Донбассом и Херсоном.
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