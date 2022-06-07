Украина стала первым экспортным заказчиком этого типа оборудования.

Украина закупит 56 польских самоходных артиллерийских установок "AHS Krab" в придачу к 18, которые уже передала Польша.

Об этом пишет польское издание TVN24.

Стоимость сделки составляет около трех миллиардов злотых (примерно 700 миллионов долларов), Украина стала первым экспортным заказчиком этого типа оборудования. Расходы частично покроет бюджет Европейского союза, а частично бюджет Украины.

Проблемой до сих пор остается вопрос боеприпасов, потому что польская промышленность не в состоянии делать их самостоятельно. Есть надежда, что США обеспечат наличие боезапасов для этого типа САУ.

Напомним, что польское правительство анонсировало рекордный за последние 30 лет контракт на поставку оружия Украине. Украина также подписала контракт со Словакией на закупку восьми единиц САУ Zuzana 2.

Одновременно США одобрили передачу Украине РСЗО HIMARS, которые могут поражать цели на расстоянии до 70 километров. Борис Джонсон 6 июня анонсировал, что Великобритания подарит Украине дальнобойные РСЗО М270. Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес сообщил, что они будут давать Украине боеприпасы "в больших масштабах". Дальность поражения РСЗО М270 - до 80 километров.