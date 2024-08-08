По пути россиянам удалось оккупировать еще одно село.

После взятия Авдеевки в феврале этого года оккупанты стали наступать далее на северо-запад и ближайший крупный город на этом направлении - Покровск.

Как указало издание BILD, когда-то там жили 80 тыс. человек, а в настоящее время это важный для ВСУ логистический пункт, откуда открывается "дорога жизни" к Часовому Яру, а также обеспечиваются другие передовые части украинских войск.

Еще в начале года российские оккупанты были в 38 км от Покровска, а сейчас они приблизились к нему на 15 км, взяв очередное село.

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"Российские оккупанты захватили село Сергеевка Донецкой области. До Покровска [осталось] 15 км", - сообщил сегодня эксперт издания по анализу открытых данных Юлиан Репке.

По его данным, скорость продвижения оккупантов на этом направлении достигает 5 км в неделю, а украинская оборона "частично рушится".

Ситуация на Покровском направлении

На Покровском направлении ситуация все больше обостряется. Россияне не прекращают штурмы, а лишь усиливают их. Как сообщали аналитики 4 августа, враг продолжал штурмовать Желанное с запада и уже находился в окрестностях Сергеевки. Также оккупанты штурмовали Ивановку и с юга хотят обойти Лисичное.

А 5 августа ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сообщил, что ситуация на Покровском направлении крайне угрожающая, потому что российские захватчики близки к перерезанию важной трассы Покровск-Константиновка.

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