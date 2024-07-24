Небольшой промышленный город Донбасса агрессор целенаправленно уничтожил и затем оккупировал в феврале этого года.

В оккупированной россиянами Авдеевке началась эпидемия холеры, город закрыли на въезд и выезд. Об этом сказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

Он напомнил, что в феврале 2024 года Россией была оккупирована Авдеевка. По его словам, первые несколько месяцев российские оккупанты пытались запустить коммунальную службу, люди разгребали проездные дороги и за это им платили по 5 тысяч рублей.

"Уже две недели этого не происходит, потому что в городе, по информации из нескольких источников, эпидемия холеры. То есть город закрыт на въезд из Донецка. Людей из города не выпускают", - отмечает Барабаш.

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При этом добавил, что представители оккупационных властей завозят продукты питания в спецкостюмах и противогазах, выбрасывают эту гуманитарную помощь и оттуда быстро выезжают. По его словам, в городе очень много бездомный собак, которые бросаются на людей.

"Рассказывают, что в городе сильная вонь от тел погибших людей. И никто ничего не разбирает. Поэтому, видимо, и произошла эта эпидемия холеры. Там происходит эпидемиологическая катастрофа", - отметил Барабаш.

Руководитель Авдеевской МВА напомнил, что из-за обстрелов Россией города, там остались руины, не было ни одного уцелевшего здания.

По его словам, на момент, когда Силы обороны отошли от Авдеевки и город был оккупирован, в нем оставалось примерно 700 человек.

"А сейчас, по нашим данным, хотя информация оттуда поступает очень точечно, в малом объеме, в городе остается 400-450 человек. Многие из тех, кто ждали прихода оккупационных войск, уже разочарованы", - сказал Барабаш.

Он рассказал, что в течение первых двух недель после оккупации из города исчезло более 100 мужчин, которые злоупотребляли спиртным.

"После того уже под Очеретино несколько из них брали в плен. Они были почти без оружия, не обучены, как пушечное мясо, но поскольку местные и территорию знают, то их брали как в заградотряды", - рассказал руководитель Авдеевской МВА.

Оккупация Авдеевки

Как сообщал УНИАН, в феврале россияне захватили Авдеевку. Но вместо небольшого индустриального центра им достались сплошные руины, в которые они превратили город. В репортажной статье The New York Times отмечалось, что, согласно оценкам украинских официальных лиц и британской разведки, с 1 января российская армия сбросила около 500 тонн авиационных бомб на территорию площадью всего 30 квадратных километров.

Довоенное население Авдеевки составляло 30 000 человек.

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