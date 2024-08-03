Только 12 тысяч украинских военных сдерживают 40-тысячную армию россиян возле Покровска.

Российские войска продолжают двигаться в сторону Покровска - ключевого украинского опорного пункта в Донецкой области. Чтобы продавливать Силы обороны они используют планирующие бомбы и противотанковые ракеты, превращая все в руины.

Как пишет Forbes, Россия теряет больше войск и техники, чем может позволить себе в долгосрочной перспективе. Несмотря на это, страна-агрессор все еще имеет больше войск и техники, чем Украина, и захватчики пользуются этим численным преимуществом, чтобы атаковать Покровск.

Оккупанты сосредоточили около 20 полков и бригад на своем широком выступлении к востоку от Покровска. Речь идет в целом о потенциально 40 000 военных. Их продвижение пытаются замедлить только шесть украинских бригад численностью около 12 тысяч.

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Еще в мае украинская аналитическая группа Frontelligence Insight предупреждала об опасности на Покровском направлении.

"Это одно из самых опасных направлений на данный момент. "Россияне имеют значительное количество сил в этом районе, которые они, несомненно, будут использовать, чтобы продвигаться дальше. Хотя украинские силы приняли меры для стабилизации линии, распределение сил является неравномерным, что делает линию фронта нестабильной и очень рискованной", - утверждала Frontelligence Insight.

Возглавляет украинскую оборону одна из лучших бригад украинской армии - 47-я механизированная бригада. Она - главный оператор тяжелой бронетехники украинского и американского производства.

Однако россияне разработали новую тактику поражения боевых машин пехоты М-2 "Брэдли". Пока мощные планирующие бомбы наносят удары по тылу, российские разведчики на мотоциклах разведывают украинские позиции ближе к линии соприкосновения.

Когда они замечают украинскую машину, туда подъезжают российские противотанковые ракетчики.

"За последние несколько дней количество противотанковых ракет, выпущенных военнослужащими по позициям Сил обороны, значительно возросло", - рассказала украинская аналитическая группа DeepState.

В пятницу или около того 47-я механизированная бригада М-2 двинулась к российским войскам к востоку от Покровска, стреляя во время этого из 25-миллиметровой автоматической пушки. Российская противотанковая ракета попала в него прямо спереди, обездвижив 34-тонную машину. Семеро членов экипажа успели выскочить из горящего "Брэдли" и отошли обратно к линиям обороны.

"Украинское командование волнуется. Российское командование продолжает перебрасывать войска и технику к выступлению. Что будет дальше - непонятно. Для украинцев луч надежды в надвигающемся шторме заключается в том, что городскую местность легче защищать. Чем ближе россияне подходят к Покровску, тем труднее будет поддерживать их наступление", - отмечает издание.

Сейчас текущие темпы продвижения противника в направлении Покровска замедляются из-за близости к населенным пунктам. Однако для украинских сил это слабое утешение, ведь они годами боролись, чтобы не пустить противника в Покровск, а теперь вынуждены наблюдать, как враг приближается все ближе.

Война в Украине - ситуация возле Покровска

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что оккупанты сосредотачивают усилия на Покровском направлении, бросая в бой опытные штурмовые подразделения. Кроме того, жесткие бои продолжаются на подступах к Часовому Яру.

1 августа вечером аналитики DeepState сообщили, что российские оккупационные войска захватили населенный пункт Веселое.

Британская разведка прогнозирует, что российские захватнические войска продолжат тактическое продвижение в Донецкой области.

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