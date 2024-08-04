Оккупанты продвинулись возле двух населенных пунктов Донбасса, - DeepState

Также продолжаются бои в Часовом Яру и Железном.

Российские оккупанты имеют успехи на фронте. В частности, враг продвинулся вблизи двух населенных пунктов.

Как сообщает проект DeepState, который отслеживает ситуацию на фронте, россияне продвинулись возле Желанного и Тимофеевки Донецкой области. Кроме того, продолжаются бои в Часовом Яру и Железном.

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По данным Генштаба, сейчас самым горячим на фронте остается Покровское направление. Там оккупанты 45 раз пытались прорвать украинскую линию обороны. Также, сложной остается ситуация на Торецком и Купянском направлениях.

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Зато, по данным проекта DeepState оккупанты продвинулись в Часовом Яру Донецкой области. Также продолжаются бои возле Новоселовки Первой и в Железном.

Между тем в CNN отреагировали на информацию Киева о поражении российской подводной лодки во временно оккупированном Крыму. По мнению журналистов, если это подтвердится, это станет последним ударом Украины по российскому флоту.

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