Сейчас подбитый дроном ВДК борется за живучесть, тогда как в акватории Черного моря произошли изменения.

Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" был заведен в Черное море, чтобы высаживать российский десант на украинском побережье, в частности в Одесской области.

Как сообщил во время брифинга в медиа-центре "Украина-Одесса" спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук, после обстрелов крымских мостов и инцидента в Новороссийске с кораблем "Оленегорский горняк", в акватории произошли изменения.

В частности, это - уменьшение количества кораблей непосредственно в Черном море и уменьшение ракетоносителей, один из которых сейчас находится в снаряженном состоянии в одном из мест базирования.

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"Это очень важно, потому что они (оккупанты – УНИАН) используют эти морские платформы, в первую очередь, для обстрелов нашего побережья", - сказал он.

По его данным, также увеличена активность пограничной службы РФ в районе Керчь-Еникальского пролива. Плетенчук напомнил, что Керченский пролив является морской зоной Украины, и только Украина может выдавать любые предупреждения на этом участке моря.

"О чем, очевидно, и было сделано предупреждение еще 20 июля, в котором было указано, что этот участок опасен для судоходства. Но оккупанты не прислушиваются к предупреждениям, в результате чего периодически происходят инциденты в море с участием их кораблей и судов. Один из таких случился с "Оленегорским горняком", из-за чего он теперь в небоеспособном состоянии", - рассказал Плетенчук.

По его словам, сейчас в Керчь-Еникальском проливе находятся 14 боевых единиц (кораблей и катеров) российских пограничников. Кроме того, захватчики считают Азовское море своим внутренним водоемом: на прошлой неделе для усиления безопасности оккупанты увеличили количество кораблей до трех единиц. Кроме того, в результате инцидента с ВДК в Новороссийске противник прекратил использовать большие десантные корабли в качестве паромов. Плетенчук акцентирует: вообще история "Оленегорского горняка" является показательной. Порт приписки у него Северный флот ВМС РФ, это - одна из шести единиц, которую завели к полномасштабному вторжению в акваторию Черного моря для того, чтобы провести десантную операцию на украинском побережье.

"Но этот корабль не нашел другой работы кроме того, чтобы перевозить гражданское население через Керчь-Еникальский пролив. А сейчас он в том состоянии, в каком есть, и такая судьба ожидает весь Черноморский флот. В общем, мы видим тенденцию к повторению истории, которая, как известно, ходит по кругу. Можно вспомнить Крымскую войну и ее результаты для Российской империи (эта война в 1850-х годах завершилась поражением для России – УНИАН)", - подчеркнул Плетенчук.

Он добавил, что сейчас информация о том, что указанный ВДК утонул, еще уточняется.

"Поступала информация, что его пытаются отбуксировать в док для ремонта... Сейчас можем наблюдать процесс борьбы за живучесть. Конечно, эту единицу россияне будут пытаться спасти...", - рассказал спикер ВМС ВСУ.

На территории РФ морской дрон протаранил "Оленегорский горняк"

Напомним, в ночь на 4 августа в Новороссийске (РФ) морской дрон повредил большой десантный корабль, который был "сердцем" флота РФ, "Оленегорский горняк". Такие же корабли огромную роль играли в так называемом "Сирийском экспрессе" - поставках оружия в Сирию десантными кораблями РФ, а во время полномасштабного вторжения в Украину цель этих кораблей двоякая. Одна из главных заключалась в высадке десанта, в частности в Одесской области, но тогда Россия не решилась на этот шаг.

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